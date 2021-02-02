В Сабинском районе состоится Фестиваль родного языка

19 февраля пройдёт II республиканский Фестиваль родного языка для школьников с участием иностранных студентов и преподавателей Института филологии и межкультурных коммуникации КФУ. Мероприятие организовано в рамках Года родных языков и народного единства в Республике Татарстан.

Министерство образования и науки РТ проводит данное мероприятие совместно с Казанским федеральным университетом, Управлением образования исполкома Сабинского муниципального района, шеморданским лицеем «Рост» Сабинского района.

Участниками фестиваля станут ученики 4-11 классов, которые изучают иностранные языки (английский, немецкий, французский, китайский, испанский и др.) и являются победителями и призерами разного уровня этапов всероссийской олимпиады школьников по иностранным языкам.

Торжественное открытие фестиваля состоится 19 февраля в 10.00 ч. на базе МБОУ «Шеморданский лицей «Рост» (Сабинский район, с. Шемордан, ул. Ф.Карима. д.2).

Для участников фестиваля будут организованы творческие мастерские по родным языкам, где они смогут познакомиться с особенностями национальной культуры и традиций, организованы выставки и презентационные выступления. Также иностранные студенты проведут мастер-классы по родным (французскому, китайскому, узбекскому, туркменскому, корейскому, итальянскому, испанскому и английскому) языкам.

Цели фестиваля:

— выявление, развитие и поддержка одаренных к изучению иностранных языков

-школьников, формирование интереса к иноязычному образованию;

— развитие иноязычной коммуникативной компетентности обучающихся;

— формирование у школьников интереса и позитивного отношения к иностранным языкам, истории, духовному наследию, традициям родного края;

— развитие потребности пользоваться иностранным языком как средством межличностного общения.

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