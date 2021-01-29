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В Сабинском районе выбрали победителей конкурса имени Шауката Биктемирова

В Сабинском районе выбрали победителей конкурса имени Шауката Биктемирова

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование, Главные новости, 29.01.2021 0

В Сабинском районе завершился заключительный этап зонального конкурса детского театрального искусства имени Шауката Биктемирова.

С 8 по 12 января проходил отборочный тур конкурса. Участники представили 23 театральные постановки. После отбора 9 лучших коллективов выступили в финальном этапе.

Организаторы конкурса и жюри выразили им свою искреннюю благодарность и отметили их исполнительское мастерство, хороший уровень подготовки, а также творческую заинтересованность руководителей коллективов.

Конкурс проводится в целях развития детского национального театрального творчества, пропаганды татарской литературы и в память о Шаукате Биктемирове – известном актёре, который сыграл более ста ролей в национальном театре и стал символом татарской культуры.

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