В Санкт- Петербурге прошла встреча по организации мероприятий, посвящённых 115-летию со дня рождения Мусы Джалиля

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин провел встречу с председателем Санкт-Петербургской общественной организации татарских женщин «Ак калфак-Нева» Фираей Рашитовой и организатором культурно-массовых мероприятий, ведущей Светланой Ковязиной.

На встрече обсудили вопросы организации и проведения ряда памятных мероприятий, посвящённых 115-летию со дня рождения великого татарского поэта, Героя Советского Союза, Лауреата Ленинской премии, антифашиста Мусы Джалиля, которые будут проводиться в рамках Года родных языков и народного единства.

По итогам заседания стороны разработали план совместных действий по проведению Дней памяти, посвящённых поэту-герою М. Джалилю. Инициатором мероприятий выступает Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

С 13 по 25 февраля в Санкт-Петербурге и г. Тосно Ленинградской области состоятся памятные мероприятия, посвященные поэту-герою Мусе Джалилю.

13 февраля в Библиотеке национальных литератур Санкт-Петербурга (Садовая ул., д.33) в рамках культурно-просветительского проекта «Татарская гостиная», организованного Постоянным представительством Республики Татарстан состоится торжественный вечер «Жизнь моя песней звучала в народе…», посвящённый 115-летию со дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля.

В программе мероприятия: выступление Люции Мусаевны Джалиловой — дочери Мусы Джалиля, демонстрация фрагментов из д/ф «М.Джалиль», трансляция видеоролика «Монолог из дома» актрисы ТЮЗа им. Брянцева Лилиан Наврозашвили о своем легендарном дедушке Мусе Джалиле и клипов из х/фильмов с ее участием. Петербургский писатель Виктор Кокосов выступит с презентацией книги «Правда о Второй Ударной» и «Долг Памяти». Также выступление члена Союза писателей Санкт-Петербурга, автора-исполнителя Алексея Носова, фольклорных ансамблей «Акчарлак» и «Нур», чтение стихов поэта. Также открытие выставки работ художника Фархата Сабирзянова, посвящённых М.Джалилю и экспозиции татарского женского рукоделия «Из бабушкиного сундука». Гостям будет предложена книжно-иллюстративная выставка «Муса Джалиль. Сквозь бури» из фондов Библиотеки национальных литератур.

По традиции, в день рождения М. Джалиля, 15 февраля, состоится возложение цветов к подножию памятника поэту-герою в сквере на Гаванской улице д.18 в Санкт-Петербурге и в г. Тосно у Дома творчества юных. Также у памятников поэту-герою состоятся Джалиловские чтения с участием поэтов, представителей татарской общественности региона и учащихся школ города и области. В г. Тосно продолжится день памяти Мусы Джалиля в кинотеатре «Космонавт», также примут ветеранские и поисковые отряды Ленинградской области, Тосненское татарское общество «Изге юл».

15 февраля, в СОШ №146 Калининского района Санкт-Петербурга у уголка Памяти, посвящённого поэту-герою М. Джалилю, учащиеся школы прочитают стихи поэта. Данный уголок Памяти был открыт в 2020 году по инициативе Постпредства Республики Татарстан.

16 февраля, в школьном музее СОШ № 138 имени Святого благоверного князя Александра Невского запланировано открытие стенда памяти «Помнит и не забыть!» Герой Советского Союза Муса Джалиль» с участием администрации школы, учащихся и татарской общественности города. В школьный музей будет передана в дар Книга Памяти «Мы шли на помощь тебе, блокадный Ленинград» и простреленная каска воина, найденного татарстанскими поисковиками, во время проведения экспедиции на мемориале Невский Пятачок.

Также, Тосненское татарское общество «Изге юл» при поддержке Постпредством РТ проводит традиционную «Джалилиану», посвященное 115-летию со дня рождения Героя Советского Союза, поэта-антифашиста М.Джалиля. Мероприятия пройдут в школах г. Тосно, п. Ушаки и Любани Ленинградской области с 19 февраля по 26 февраля.

Завершится памятный марафон в честь М.Джалиля в библиотеке «Музей книги блокадного города» организацией совместного культурно-просветительского мероприятия, посвящённого снятию блокады Ленинграда и 115-летней годовщине со дня рождения татарского поэта-героя Мусы Джалиля 25 февраля.

На памятных мероприятиях будет вестись видеосъемка и последующая их трансляция в социальных сетях и на информационном портале «Питер Татар».