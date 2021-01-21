В Санкт-Петербурге состоится творческий вечер «Татары в Великой Отечественной войне.

23 января в 12.00 в Библиотеке национальных литератур (Садовая ул. д. 33), в рамках культурно-просветительского проекта «Татарская гостиная», организованного Постоянным представительством Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области состоится творческий вечер «Татары в Великой Отечественной войне. Абсалямовские чтения», посвященный генерал-майору Абсалямову Минзакиру Абсалямовичу, командиру 18-й стрелковой Мгинской Краснознаменной дивизии».

Вечер ведет заслуженный работник культуры РФ и РТ, председатель общественной организации «Татарское общество Тосненского района Ленинградской области «Изге юл» Кутуев Иняятулла Ганиевич.

Абсалямов Минзакир Абсалямович — советский военачальник, генерал-майор, доктор военных наук, доцент. В августе 1944 года был назначен на должность командира 131-го стрелкового корпуса. В октябре того же года — на должность командира 31-го стрелкового корпуса, которые в составе 14-й армии участвовали в ходе Петсамо — Киркенесской операции, во время которой части под командованием Абсалямова прорвали оборону противника юго-западнее посёлка Петсамо, а 23 октября освободили посёлок Никель и заняли близлежащие никелевые рудники. Вскоре корпус вышел на норвежско-финскую границу, где до конца войны оборонял занятые рубежи.

«Татары в Великой Отечественной войне» из фондов Библиотеки национальных литератур.

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