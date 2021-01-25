В Санкт-Петербурге состоялось расширенное заседание Ассоциации татарских творческих деятелей

В Санкт-Петербурге уже три года ведёт работу Ассоциация татарских творческих деятелей при Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в которую входят татарские художники, скульпторы, творческие деятели, краеведы, поэты и писатели. За время работы Ассоциации был организован ряд персональных, совместных выставок, пленэров, конкурсов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Татарстане, Чувашии и Крыму.

22 января 2021 года в Постпредстве РТ состоялось расширенное совещание Ассоциации, в котором приняли участие известные петербургские татарские художники и скульпторы Винера Абдуллина, Ильдус Вахитов, Азат Галимов, Ахнаф Зиякаев, Роберт Миф, Рамзия Зиннатова, Эльмира Мустафина, Раис Тимергалиев, молодые яркие таланты Роман Абдуллин и Наталия Кукушкина.

Постоянный представитель Республики Татарстан Ренат Валиуллин поприветствовал гостей, рассказал о деятельности Представительства, организации и проведении выставок петербургских художников в Республике Татарстан, а татарстанских художников в Петербурге, которые стали традиционными. Также, поблагодарил членов Ассоциации за их активное участие в мероприятиях Представительства.

На встрече обсудили вопросы культурно-просветительского характера, улучшения возможностей проведения выставок, конкурсов, мастер-классов в Санкт-Петербурге и Республике Татарстан в рамках Года родных языков и народного единства, проведение конкурса детского рисунка «Мы вместе!», участие в совместных пленэрах. Рассмотрели предложения выдвижения кандидатов на награждение правительственными наградами РТ и поощрениями.

По итогам совещания договорились об участии в выставочной и пленэрной деятельности, которые проводит Союз художников Республики Татарстан, в дальнейшем рассмотреть возможность вступления в члены республиканского Союза и совместная работе в мастерских художников в Петербурге и Татарстане. Также, рассмотрели перспективный план работы Ассоциации на 2021 год.