В Санкт-Петербурге состоялся творческий вечер, посвященный 135-летию со дня рождения Габдуллы Тукая

В Российской национальной библиотеке состоялся творческий вечер «Весной для вечности рождённый», посвященный 135-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. В мероприятии приняли участие поэты, представители татарской общественности Санкт-Петербурга, молодёжи, центра современной татарской культуры «Тамга», библиотекари.

На мероприятии была представлена уникальная экспозиция книг Габдуллы Тукая, изданных в конце 19-начале 20 веков из фондов библиотеки. Примечательно, что тексты книг написаны арабской графикой, а также на латинице и кириллице. На выставке были представлены графические иллюстрации Файзрахмана Аминова к произведению Г. Тукая «Сак-Сок». Перед собравшимися выступил сын художника Файзулла Аминов. Он рассказал о творчестве своего отца над этими иллюстрациями.

Заместитель Постоянного представителя РТ Дамир Сабиров обратился к присутствующим с приветственным словом и подчеркнул, что отмечать дни рождения великих татарских поэтов и проводить «Тукаевский чтения» является традицией. И в рамках Года родных языков и народного единства, объявленного в Татарстане, Постпредство республики проведет юбилейные мероприятия, посвящённые 115-летию со дня рождения Мусы Джалиля и 135-летию со дня рождения Габдуллы Тукая.

В знак дружбы и сотрудничества Дамир Сабиров подарил отделу национальных литератур РНБ книгу Памяти «Мы шли на встречу тебе, блокадный Ленинград!» и перевод смыслов Корана на татарском языке — «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә».

Главным организатор мероприятия Альфия Рахматуллинавручила участникам художественной части книги «Сак — Сок» с иллюстрациями Ф. Аминова.

Ребята из центра современной татарской культуры «Тамга» выступили со стихами Г. Тукая на татарском и русском языках.

Образ Тукая нашёл своё воплощение в новом художественном фильме «Небесные врата», который был предложен вниманию участников вечера. Фильм снят по сценарию Рабита Батуллы режиссёром Фаридом Давлетшиным. По сюжету главный герой фильма – актер по имени Мират Бурганов, которого талантливо сыграл актер театра им. Г.Кариева Ильфат Камалиев – теряет веры в свои силы, свой талант и после череды неудач решает покинуть татарский театр. Именно в этот период ему предлагают исполнить не второстепенную роль, а главную, причем сыграть нужно Габдуллу Тукая.

Главный герой картины, чувствуя ответственность перед зрителем, тщательно готовится к роли, посещая казанские музеи, библиотеки, читая книги. С просьбой сыграть роль Тукая как можно лучше Мират обращается к небу. Это помогло ему понять себя и найти свое место в жизни. Ту любовь, которую не мог позволить себе Тукай, нашел наш герой, который обрёл самого

Герой фильма после знакомства с Тукаем гениально сыграл поэта на сцене своего театра.

Зрители были рады ознакомиться с творчеством татарских кинематографистов и после фильма ещё общались и обменивались мнениями.

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