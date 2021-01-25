В Санкт-Петербурге в Библиотеке национальных литератур прошли «Абсалямовские чтения»

В Библиотеке национальных литератур Санкт-Петербурга в рамках культурно-просветительского проекта «Татарская гостиная», организованного Постоянным представительством Республики Татарстан в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области состоялся творческий вечер «Татары в Великой Отечественной войне. Абсалямовские чтения», посвященный генерал-майору Абсалямову Минзакиру Абдурахмановичу, командиру 18-й стрелковой Мгинской Краснознаменной дивизии.

На мероприятие были приглашены представители татарской общественности города и области, историки, краеведы и все желающие, кто неравнодушен к военной истории нашей страны.

Вечер провел наш уважаемый аксакал, заслуженный работник культуры РФ и РТ, председатель общественной организации «Татарское общество Тосненского района Ленинградской области «Изге юл» Иняятулла Кутуев. Известный военный историк, основатель Музея военной истории Тосненского района Олег Зимин рассказал о военных подвигах генерала-майора Минзакира Абсалямова и освобождении Тосненского района от немецко-фашистских захватчиков. Полки его дивизии громили врага под Мгой, Нурмой, Тосно, Вырицей, Лугой, Подпорожьем.

На вечере выступил Постоянный представитель РТ Ренат Валиуллин и подчеркнул, что Минзакир Абсалямова родом из Сабинского района. Служил военным разведчиком в Турции, затем в должности начальника Разведотдела штаба Краснознаменной Кавказской армии. С 1933 года, Абсалямов стал военным атташе и резидентом военной разведки в Иране. В июне 1940-го получил звание генерал-майора. С 1943 года Абсалямов на фронте, командовал 18-й стрелковой дивизией, 31-м и 131 -м стрелковыми корпусами и заслужил военную славу.

В завершении своего выступления Ренат Валиуллин, за проявленную большую исследовательскую работу по увековечиванию памяти генерала-майора Абсялямова М.А. вручил Благодарственное письмо Постпредства республики Олегу Зимину и подарил ему книгу Памяти «Мы шли на помощь тебе, блокадный Ленинград».

Абсалямов Минзакир Абдурахманович — уроженец Сабинского района Татарстана, советский военачальник, генерал-майор, доктор военных наук, доцент. За свои выдающиеся трудовые и ратные подвиги Минзакир Абсалямов был награжден орденом Ленина, четырьмя орденами: орденом Богдана Хмельницкого I степени, орденом Кутузова II степени, орденом Трудового Красного Знамени Азербайджанской ССР, орденом «Знак Почета».

После войны, с мая 1946 года, генерал-майор Абсалямов М.А. работал на различных преподавательских и руководящих должностях в Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова. В 1969 году Абсалямов удостоен звания «Почетный гражданин города Подпорожье Ленинградской области».

История Великой Отечественной войны будет открывать свои новые страницы еще много лет. Вклад в дело освобождения города Тосно 18-й стрелковой дивизии и Минзакира Абсалямова многим неизвестен. Задача ныне живущих – возвращать из забвения славные имена героев и их ратные подвиги.

Также гости ознакомились книжно-иллюстративной выставкой «Татары в Великой Отечественной войне» из фондов Библиотеки национальных литератур.

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