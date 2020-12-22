В Санкт-Петербурге вышел новый сборник по древней и средневековой истории востока

10-12 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге на базе Государственного Эрмитажа и Института истории материальной культуры в очном и онлайн-режиме прошла Международная научная конференция «Древние и средневековые культуры Центральной Азии (становление, развитие и взаимодействие урбанизированных и скотоводческих обществ), посвященные юбилеям известных востоковедов и археологов – 100-летию со дня рождения доктора исторических наук А.Мандельштама и 90-летию со дня рождения доктора исторических наук И.Хлопина.

20 декабря в печати вышел одноименный сборник статей и тезисов Форума.

Данный сборник структурно построен в полном соответствии с тематикой ее заседаний. В рамках главной темы – развитие и взаимодействие урбанизированных и скотоводческих обществ Центральной Азии и ее соседей от первобытной древности до средневековья – книга состоит из четырех разделов: первый посвящен личностям юбиляров – жизни и научной деятельности А.М. Мандельштама и И.Н. Хлопина, их вкладу в изучение археологии и древней истории Центральной Азии, второй, третий и четвертый разделы включают в себя новейшие разработки означенной проблематики в хронологическом порядке: второй раздел – в области первобытной археологии (от неолита до эпохи бронзы), третий – раннего железного века и античности, четвертый – средних веков.

Отрадно, что в работе столь авторитетной конференции приняли участие и татарстанские ученые. В частности, в четвертом разделе опубликованы две статьи профессора А.А. Бурханова «Взаимодействие оседло-земледельческих оазисов и урбанизированных центров бассейна Средней Амударьи с кочевыми культурами Средней Азии и Евразии в древности и средневековье (в пределах Лебапского велаята Восточного Туркменистана)» (с. 256-259) и «Восточное Закамье в системе культур и цивилизаций Волго-Уральского региона и Евразии (к вопросу о взаимодействии кочевых и оседлых культур Евразии в древности и средневековье)» (в соавторстве с Л.Ш. Ахметовой, с. 259-263).

Первая статья написана по итогам археологических исследований автора 1980-2000-е гг. в побережье реки Амударьи в пределах Восточного Туркменистана и в ней приводится динамика историко-культурного развития региона с I в. до н.э. до конца XVIII в. Вторая публикация написана по итогам историко-археологических и эпиграфических исследований автора с 2009 по 2019 гг. в бассейне реки Ик и сопредельных территориях Татарстана и Башкортостана. В статье показывается процесс этнокультурного развития населения Восточного Закамья с древнейших времен вплоть до позднего средневековья – до периода формирования татарского народа.

А. Бурханов