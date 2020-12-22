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В селе Большие Тиганы Алексеевского района открыли новую школу на 80 учеников

в Новости, Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование и наука, Главные новости, 22.12.2020 0 33

Новая школа и детский сад начали работу в селе Большие Тиганы Алексеевского района. Причем и школа и детсад расположились в одном здании. На открытии учебного заведения побывал заместитель председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов. Он также принял участие в открытии мемориальной доски на фасаде школы в честь соратника Мусы Джалиля Абдуллы Баттала. А до этого Марат Ахметов побывал в местном краеведческом музее.

История в фактах, документах, фотографиях. На этой — знаменитый уроженец Алексеевского района Салих Баттал рядом с поэтом Мусой Джалилем. Они были соратниками по подпольной борьбе в фашистском плену и казнены в застенках. Сейчас в честь Салиха Баттала в родном селе Большие Тиганы назван краеведческий музей. А в год 75-летия Победы имя его брата, Абдуллы Баттала, тоже героя-подпольщика, присвоено новой школе.

Торжественное открытие мемориальной доски приурочили к новоселью учебного заведения. В нем приняли участие заместитель председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов и племянник Абдуллы Баттала.

На возведение школы из республиканского бюджета выделили 120 млн рублей. Она рассчитана на 80 учеников. Гостям показали уютные, оборудованные классы, а также столовую с современным оснащением и большой спортзал.

На борцовском ковре — гордость школы и района. За высокие достижения и победы в международных турнирах спортсмены и тренер были отмечены особо.

Под одной крышей в просторном здании — не только школа, но и детский сад. Гости вручили им новогодние подарки. После чего уже в новом актовом зале состоялся подробный разговор о важности изучения родных языков.

Марат Ахметов, заместитель председателя Государственного Совета Республики Татарстан:

Здесь содержание, воспитание именно на татарском языке, татарский, деревенский уклад они постарались сохранить. И тем более это будет хороший вклад в реализацию Года 2021 года, объявленного годом родных языков и народного единства.

Это будет не просто школа — районный образовательный центр по изучению татарского языка.

Сергей Демидов, глава Алексеевского муниципального района:

В нашем районе пять школ полностью проводят обучение на татарском языке. Мы хотим сделать это внутрирайонным центром, методическим центром именно по изучению татарского языка. В котором методики будут распространяться по всей территории района.

Капитальный ремонт Дома культуры будет следующим подарком местным жителям.

Инна Данилова, Ренат Сахибгареев

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