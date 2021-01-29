В селе Шали прошел конкурс «Татар малае-2021»

В детском саду “Тургай” села Шали Пестречинского района прошел отборочный тур конкурса “Татар малае-2021”. Конкурс проводится совместно со Всемирной общественной организацией татарских женщин «Ак калфак».

В этот день шестеро воспитанников детского сада продемонстрировали свои таланты, мастерство в пении и танце, доказали, что являются трудолюбивыми, умелыми мальчиками.

По итогам конкурса гран-при получил Амир Исламов. Он будет соревноваться на районном этапе этого конкурса.

Всем участникам были вручены памятные дипломы и награды.

Нурия Камалутдинова

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