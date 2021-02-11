В селе Уленкуль Большереченского района открыли этнокомплекс «Усадьба сибирского татарина»

В торжественных мероприятиях приняла участие делегация из Республики Татарстан и субъектов Сибирского Федерального округа во главе с заместителем премьер-министра Республики Татарстан Василем Шайхразиевым.

Сегодня, 10 февраля, в селе Уленкуль Большереченского района состоялось торжественное открытие этнографического комплекса «Усадьба сибирского (бухарского) татарина». Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества и Правительства региона. Грантовая поддержка проекта татарской национально-культурной автономии Омской области «Маданият» составила 3 млн рублей. В торжественных мероприятиях сегодня приняла участие делегация Республики Татарстан во главе с заместителем премьер-министра Василем Шайхразиевым и общественных организаций Сибирского федерального округа.

В Уленкуле состоялось возложение цветов к бюсту Героя Советского Союза, военного корреспондента Мусы Джалиля, имя которого носит школа в этом селе. 15 февраля исполняется 115 лет со дня рождения советского поэта и журналиста. В церемонии возложения участвовали представители Правительства Омской области. Гостям провели экскурсию по школе, школьным краеведческим музеям (их три), пригласили на открытый урок татарского языка у дошкольников.

Создание этнографического комплекса «Усадьба сибирского (бухарского) татарина» в Уленкуле ещё один шаг в качественном улучшении жизни сельских жителей Омского Прииртышья, отмечалось на торжественном открытии. В рамках данного проекта предполагается объединить в единую сеть имеющиеся элементы традиционной материальной и духовной культуры сибирских татар: жилые и хозяйственные постройки, ремесла, одежда, кухня, фольклор. Планируется, что комплекс станет местом посещения туристов с погружением в национальную среду. Это предполагает переодевание в национальную одежду, игровую и культурную программу, спортивные состязания, участие в мастер-классах по выпечке блюд национальной кухни, рыболовство, сбор ягод, грибов и трав (в зависимости от сезона), обучение народным ремеслам. При этом происходит непосредственное общение туристов и местных жителей – носителей определенной культуры.

«Вчера в Омске состоялась встреча с Губернатором Омской области, такая душевная и полезная с точки зрения экономики двух субъектов Российской Федерации, обсуждения вопросов поддержки и сохранения этнического своеобразия и самобытности культур, — отметил Василь Шайхразиев. — В этом селе мы видим, что люди хотят сохранить свою аутентичность, национальность, язык, культуру, традиции, гастрономию, обряды, и им это удаётся. В школе педагоги и дети показали всё своё мастерство. Хочу сказать слова благодарности всем жителям Омской области, а это более 120 национальностей. Я желаю всем мира и добра от всей нашей делегации. Сегодня очень важно для нашей России, чтобы молодёжь воспитывали в духе патриотизма, чтобы с уважением относились к старшим, чтобы страна была единой и неделимой. Открытие этнокомплекса станет гордостью не только этой деревни, этого района, а всей области. Тем самым мы показываем, как можно сохранять свою культуру».

Глава Большереченского района Василий Майстепанов выразил уверенность, что данное подворье станет еще одной туристической жемчужиной области: «Мы думаем, что со временем его сделают филиалом музея-заповедника «Старина Сибирская», и тот туристический потенциал, заложенный в этот объект, будет полностью реализован, все посетители музея-заповедника будут заезжать и сюда».

Сегодня делегация посетит мечеть «Ихлас» в селе Уленкуль и мечеть в Большеречье, а также музей-заповедник «Старина Сибирская».