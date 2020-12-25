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В Соборной мечети села Дёмино прошло мероприятие, при участии Рината Абузярова

В Соборной мечети села Дёмино прошло мероприятие, при участии Рината Абузярова

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 25.12.2020 0 9

21 декабря 2020 года заместитель Председателя и член Президиума Исполкома автономии Абузяров Ринат Фархатович стал почетным гостем мяджлиса, посвященного 25-летнему служению исламу Ибрагим-хазрата Абдряхимова. Мероприятие проходило в Соборной мечети села Дёмино Неверкинского района, в стенах которой Ибрагим-хазрат на протяжении многих лет ведет службы на благо нашей уммы, способствуя укреплению межнационального мира и согласия.

В этот знаменательный день почетными гостями собрания также стали муфтий Пензенской области Ислям-хазрат Дашкин и представитель члена Президиума Исполкома и депутата Законодательного Собрания Ильдара Анвяровича Акчурина и др.

От имени Равиль-хазрата Гайнутдина Ибрагим-хазрату Абдряхимову была вручена медаль «За духовное единение».

От имени Председателя автономии Туктарова Жиганши Зейнятулловича Ринат Фархатович вручил имам-хатыбу Соборной мечети села Дёмино благодарственное письмо и пожелал ему успехов в его духовном наставничестве.

penza.tatar

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