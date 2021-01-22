В сочинском этнопарке «Моя Россия» открылся павильон «Казань»

20 января состоялось торжественное открытие павильона «Казань» в Этнографическом Культурном Центре «Моя Россия», который расположен в Сочи на Красной Поляне.

Татары и башкиры, проживающие в Сочи, с радостью откликнулись на приглашение и приехали на открытие павильона.

История любого народа начинается с истории его малой родины. Почётное право открыть музей-павильон по праву предоставлено уважаемому аксакалу, председателю татарской мусульманской автономии Сочи — Валиду Махмутовичу Ильясову.

-Сегодня поистине исторический день в биографии культуры нашего сообщества, для нас это событие века, поскольку сам факт появления такого учреждения культуры, согласитесь, не частое событие за последнее время, культурное наследие выходит за рамки нашей России и имеет мировое, бесценное значение. Очень хочется сказать самые благодарные слова в адрес активистов этого дела. И мы надеемся, что усилиями этих людей в этом здании будет проистекать настоящее дело, и татары, проживающие вдали от родины не будут забывать своих истоков. Это центр истинной красоты и культуры, — с приветственным словом он выступил перед гостями.

Также Валид Махмутович отметил, что открытию павильона предшествовала большая работа — в кратчайшие сроки были отремонтированы залы, грамотно подобраны, заказаны и собраны по крупицам материалы и аттрибуты, которые связаны с историей татар.

Журнал «Татарстан»