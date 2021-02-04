В Спасском районе дали старт году родных языков и народного единства

Год родных языков и народного единства – это дань искреннего уважения к великой истории нашей страны и продолжение её славных традиций.

Открыл праздничное мероприятие заместитель главы района Сергей Тюнёв.

-Язык – это не просто инструмент для общения между людьми. Это носитель культуры, традиций, менталитета каждого народа, — сказал Сергей Иванович.

После приветственной речи Сергей Иванович передал флаг 100-летия образования ТАССР – символ прошлого года, в Болгарский музей-заповедник, где в скором времени будет создана специальная экспозиция для хранения.

Своими выступлениями зрителей порадовали Рамиля Исхакова, фольклорное объединение «Веснушки» и «Бездненские зори»(Антоновка), вокальный ансамбль «Волжские зори», Сарым Насыбуллин, , семья Холмирзоевых и многие другие. Изюминку в концерт добавили гости, руководитель марийского фольклорного ансамбля «Лай Мардеж» Александр Славин и солистка коллектива индийского танца «Сантош» города Казани Эльмира Хайруллина. Зажигательными татарскими танцами порадовали гостей праздника хореографический коллектив «Вдохновение» и «Булгарочка».

-Мы представляем чувашскую культуру. Наша песня о юности, о любви, о том, как быстро пролетаю года, — рассказала руководитель чувашского ансамбля «Сеспель» Валентина Якличева.

-Концерт прошел на «ура». Приехали новые артисты, которые выступили просто здорово. И ещё мне понравилось, как пел армянин Артём Акапян. Он живёт в нашем районе. Голос у него шикарный, — поделился впечатлениями от концерта один из зрителей.

Ольга Стрелова

spas-rt.ru