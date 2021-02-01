В Ташкенте состоялся музыкально-поэтический вечер, посвященный 120-летию Хади Такташа

30 января 20221 года в Комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан состоялся литературно-музыкальный вечер, посвящённый 120-летию одного из основоположников татарской советской поэзии, писателя-драматурга Хади Такташа, организованный Татарским общественным культурно-просветительным центром (ТООКПЦ) г.Ташкента.

Вечер был приурочен к Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан.

В мероприятии приняли участие члены Правления и активисты ТОКПЦ г.Ташкента, Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан, активисты национальных культурных центров, деятели науки, культуры и искусства, общественность, представители СМИ.

Ведущая вечера заслуженный работник культуры Республики Татарстан, автор и ведущая татарских радиопередач на Телерадиоканале «Uzbekiston» Манняпова Р.Х. рассказала о жизненном пути Х.Такташа, о его первом стихотворении, написанном в 1918 году в Узбекистане, прочла стихотворение «Урман кызы» и исполнила татарскую народную песню «Сахраларда».

С докладом о неизвестном произведении Х.Такташа «Плачущая скрипка» (1922г.) и воспоминания о встречах с его сыном, академиком Рафаэлем Хадиевичем Такташем выступил научный сотрудник Научно-просветительского мемориального комплекса имени Первого Президента Ислама Каримова при Президенте Республики Узбекистан Шигабдинов Р.Н.

Поэтесса Мавликаева-Заманова Ф. прочла «Посвящение Хади Такташу».

С музыкальными композициями выступили заслуженный работник культуры Республики Татарстан Римма Гиззатуллина, заслуженная артистка Республики Татарстан Бикбулатова Р.А., Татарский народный фольклорный ансамбль «Изге Нур» под художественном руководстве Бухаровой М.Ш., руководитель ансамбля «Мирас» Гимранова И.З., участники татарского народного фольклорного ансамбля “Изге Нур” Янышев Ф. и баянист Хамдамов Р.

Выступившие отметили, что не смотря на то что Х.Такташ покинул этот мир в 30 лет, его творчество оказало огромное влияние на развитие татарской поэзии. Своими достижениями он обогатил арсенал изобразительных средств поэтической речи, научил своих коллег ценить простоту, интонационную гибкость и эмоциональную насыщенность стихотворного языка. Еще при жизни поэта его творчество пользовалось широкой популярностью. До сих пор творения Х.Такташа любимы в народе.

В заключении вечера все участники исполнили «Туган тел».

Мероприятие освещалось корпунктом ТНВ-Планета в г.Ташкенте.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан