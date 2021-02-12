В Татарском культурном центре Москвы отметили 90-летие известного татарского композитора Сайяра Хабибулина

С юбилеем Сайяра Знатдиновича поздравили заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, заместитель председателя ДУМ РФ, муфтий Московской области Рушан хазрат Аббясов, директор Татарского культурного центра Москвы Анвер Хусаинов.

Публика в зале горячо приветствовала мэтра и артистов из Татарстана и Москвы, в исполнении которых прозвучали популярные песни композитора.

Заслуженный деятель искусств Татарстана Сайяр Хабибулин родился 15 января 1931 года в деревне Суыксу Нижегородской области. Став профессиональным музыкантом и композитором, он основал эстрадный ансамбль «Хыял», который исполнял татарские песни в современной обработке. Ансамбль дал «путевку в жизнь» нескольким популярным исполнителям современной татарской музыки. А песня «Эзләдем, бәгърем, сине» стала настоящим татарским «хитом».

Именно эту и многие другие популярные песни исполнили народный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан, заслуженный артист России Идрис Газиев, народный артист Республики Татарстан Асаф Валиев, заслуженные артисты Республики Татарстан — Алина Шарипжанова, Лилия Муллагалиева, Роза Хабибуллина, Альфина Ахматжан, а также Сюмбель Билалова, Ильнур Фасхутдинов, Гульчачак Галямова, Ильдар Салахов и группа «Этносаунд» под управлением Талгата Хасенова. Ансамбль «Ильдан» порадовал зрителей новой танцевальной композицией.

Мероприятие состоялось по инициативе и поддержке Полпредства Татарстана, при содействии Министерства культуры Республики Татарстан и Автономии татар Москвы. Режиссером концертной программы выступила Эльмира Сирачева.