В Татарстане продолжается прием заявок на соискание премии имени Габдуллы Тукая

Идет прием заявок на соискание Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая в 2020 году.

Премия присуждается за выдающиеся, внесшие значительный вклад в развитие отечественной и национальной культуры произведения литературы и искусства (изобразительного, музыкального, театрального, эстрадно—циркового, кино, архитектуры и градостроительства).

Работы должны отличаться высоким уровнем профессионального мастерства, обладать своеобразием авторского стиля, новизной и оригинальностью.

Премия присуждается одному автору или коллективу, который может состоять не более чем из восьми человек.

Предложения на соискание могут выдвигаться министерствами и ведомствами Республики Татарстан, общественными и творческими объединениями, а также научными учреждениями, учреждениями культуры и искусства, высшими учебными заведениями.

Заявки принимаются до 15 февраля.

Торжественная церемония награждения лауреатов пройдёт в день 135—летия великого татарского поэта Габдуллы Тукая — 26 апреля.

По вопросам, связанным с условиями выдвижения и подачи документов, обращаться в Министерство культуры Республики Татарстан.

Контактное лицо: Чемерисова Елена Юрьевна, тел. 8(843)264-74-73.

Положении Габдулла Тукай

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