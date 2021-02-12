В Татарстане пройдет более 50 мероприятий к юбилею татарского поэта Мусы Джалиля

В год 115-летия со дня рождения татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля учреждения Министерства культуры РТ проведут множество мероприятий — фестивали, концерты, перформансы, творческие встречи, поэтические вечера и многое другое. Об этом на конференции, посвященной 115-летию со дня рождения Мусы Джалиля, рассказал заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

«115-летие со дня рождения Мусы Джалиля — очень важное событие в культурной жизни вообще и, в частности, жизни республики. Очень важно помнить о тех людях, которые внесли огромный вклад в становление республики, в ее культуру. И поэтому эти мероприятия очень важны, не столько даже для нас, сколько для наших детей, для подрастающего поколения», — рассказал Натфуллин.

И. о. генерального директора Нацмузея РТ Алиса Вяткина добавила, что помимо очных культурных событий, будет реализован онлайн-проект, в котором будут представлены эксклюзивные фото, видео- и аудиоматериалы, связанные с личностью Мусы Джалиля и его дружбой с известным татарским композитором Назибом Жигановым. Публикации можно будет найти в социальных сетях под хэштегом #115_лет_Мусе_Джалилю #110_лет_Назибу Жиганову.

Лиля Шайхутдинова

tatar-inform.ru