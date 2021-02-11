В Татарстане пройдет Республиканский конкурс Корана среди мусульманских учебных заведений

25 февраля 2021 года в Казани пройдет I Республиканский конкурс на знание 30-го джуза Корана среди мусульманских учебных заведений. Мероприятие пройдёт в здании исламского духовно-образовательного центра «Рашида» КИУ (г.Казань, п.Вознесение, ул.Цветочная, 24). Организаторами конкурса являются ДУМ РТ, РИИ, КИУ, Центр подготовки хафизов Корана им. Усмана ибн Аффана.

К участию в конкурсе допускаются лица МУЖСКОГО ПОЛА, являющиеся студентами ОЧНОЙ формы обучения мусульманских учебных заведений Республики Татарстан.

Участие в соревнованиях командное: в каждой команде должно быть не более 5 человек. Конкурсанты не должны быть хафизами Корана .

Заявки на участие принимаются до 22 февраля по электронной почте [email protected] . Необходимо указать название команды, образовательное учреждение, ФИО участников.

С другими условиями конкурса можно ознакомиться в положении ниже.

Телефоны для справок: +7 (903) 306-25-91; +7 (927) 422-17-51.

Положение

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