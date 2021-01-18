В Татарстане разработают новые учебники татарского языка для начальных классов

В этом году в Татарстане разработают новые учебники по татарскому языку для начальных школ. Об этом рассказал директор Института филологии и межкультурной коммуникации К(П)ФУ Радиф Замалетдинов в программе «Интервью без галстука» с Андреем Кузьминым.

«В 2020 году мы разработали учебник для первого класса. В этом году будут разработаны еще три учебника, для второго, третьего и четвертого классов. До конца 2021 года будет завершена работа по созданию линейки учебников для начальной школы», — рассказал профессор.

Он отметил, что с новыми учебниками проводятся эксперименты как на базе полилингвального комплекса, так и на базе образовательных организаций-партнеров Института филологии КПФУ.

«На сегодняшний день получаем довольно хорошие отклики. Если этот проект будет поддержан, мы надеемся на то, что также нами будут разработаны соответствующие учебники с пятого по девятые классы», — уточнил Замалетдинов.

Интервью с директором Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) Федерального университета Радифом Замалетдиновым выйдет на сайте «События» сегодня, 16 января. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» сегодня в 18.30 и в воскресенье в 13.30.

Аделя Зиатдинова

tatar-inform.ru