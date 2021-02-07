В Татарстане стартует зональный этап конкурса «Воспитатель года»

С 8 февраля стартует зональный этап республиканского конкурса «Воспитатель года». Конкурс проводится по двум номинациям: «Воспитатель года» и «Воспитатель группы с родным языком воспитания и обучения». В зональном туре принимают участие победители и призеры муниципального этапа конкурса – это 132 педагога.
Зональный этап будет проводиться на базе дошкольных образовательных организаций 8 муниципальных районов:
Бугульминский район – 8-9 февраля;
Елабужский район – 11-12 февраля;
Чистопольский район – 15 февраля;
Сармановский район – 16 февраля;
Сабинский район – 17 февраля;
Зеленодольский район – 18-19 февраля;
Высокогорский район – 25-26 февраля;
г.Казань – 1-2 марта.
Зональный этап конкурса включает в себя 2 конкурсных испытания:
«Моя педагогическая находка»; «Педагогическое мероприятие с детьми».
В заключительном этапе конкурса примут участие 30 участников, набравшие наибольшее количество баллов по результатам испытаний зонального этапа конкурса.