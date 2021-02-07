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В Татарстане стартует зональный этап конкурса «Воспитатель года»

В Татарстане стартует зональный этап конкурса «Воспитатель года»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование, Главные новости, 07.02.2021 0 3

С  8 февраля стартует зональный этап республиканского конкурса «Воспитатель года». Конкурс проводится по двум номинациям: «Воспитатель года» и «Воспитатель группы с родным языком воспитания и обучения». В зональном туре принимают участие победители и призеры муниципального этапа конкурса – это 132 педагога.

Зональный этап будет проводиться на базе дошкольных образовательных организаций 8 муниципальных районов:

Бугульминский район – 8-9 февраля;

Елабужский район – 11-12 февраля;

Чистопольский район – 15 февраля;

Сармановский район – 16 февраля;

Сабинский район – 17 февраля;

Зеленодольский район – 18-19 февраля;

Высокогорский район – 25-26 февраля;

г.Казань – 1-2 марта.

Зональный этап конкурса включает в себя 2 конкурсных испытания:

«Моя педагогическая находка»; «Педагогическое мероприятие с детьми».

В заключительном этапе конкурса примут участие 30 участников, набравшие наибольшее количество баллов по результатам испытаний зонального этапа конкурса.

mon.tatarstan.ru

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