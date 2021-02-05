В Татарстане завершилась олимпиада школьников по родной литературе для учащихся школ с татарским языком обучения

С 1 по 3 февраля на базе ООК «Дуслык» Республиканского олимпиадного центра прошел заключительный этап республиканской олимпиады по родной (татарской) литературе среди учащихся 7-11 классов для школ с татарским языком обучения.

В олимпиаде приняли участие 159 школьников из 34 муниципальных районов республики, Казани и Набережных Челнов.

Победителями стали:

— Малика Хабибуллина, ученица 7 класса МБОУ «Шушмабашская средняя общеобразовательная школа» Арского муниципального района;

— Ильзира Фахрутдинова, ученица 8 класса МБОУ «Ашитбашская средняя общеобразовательная школа имени Г.Тукая» Арского муниципального района;

— Райса Абдуллина, ученица 8 класса МБОУ «Шубанская основная общеобразовательная школа» Балтасинского муниципального района;

— Айлия Хазиева, ученица 9 класса МБОУ «Тимершикская средняя общеобразовательная школа» Сабинского муниципального района;

— Ильнар Камаев, ученица 10 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа села Урманаево» Азнакаевского муниципального района;

— Эльвина Гараева, МБОУ «Нижнебишевская средняя общеобразовательная школа» Заинского муниципального района;

— Лейсан Салахова, ученица 11 класса ГАОУ «Гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей» Актанышского муниципального района.

Призерами стали учащиеся из 24 муниципальных образований Татарстана, а также из Казани, Набережных Челнов.

Участников олимпиады оценивало компетентное жюри, в состав которого входили сотрудники профессорско-преподавательского состава Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, сотрудники Академии наук РТ, Института языка, литературы и искусства им.Г.Ибрагимова АН РТ. Председатель жюри — Альфат Закирзянов, заведующий кафедрой татарской литературы Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук РТ.

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