В театре кукол «Экият» состоится премьера «Shurale: новая фантазия»

29 и 30 января в Татарском Государственном театре кукол «Экият» состоится премьера «Shurale: новая фантазия».

«Shurale: новая фантазия под музыку из балета» — совместный проект Татарского Государственного театра кукол «Экият» и камерного оркестра La Primavera.

Новое прочтение балета «Шурале» Фарида Яруллина представит собой спектакль, в гармоничном синтезе которого переплетены балет и кукольное действо. Публика познакомится с совершенно новым прочтением одной из самых узнаваемых в Татарстане музыки посредством кукол.

Автор сценария и постановщик нового спектакля – худрук театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев. Хореографом выступила Салима Аминова. Художник — Сергей Рябинин. Художник по свету – Ильшат Саяхов.

В спектакле задействованы артист театра Камала, народный артист Татарстана Ильдус Габдрахманов, артисты театра кукол «Экият» Лейсан Миннахметова, Айвар Гимаев, Эдгар Гайнуллин, Альбина Шагалиева, Лариса Пасынкова.

tatar-inform.ru