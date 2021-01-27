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В театре кукол «Экият» состоится премьера «Shurale: новая фантазия»

В театре кукол «Экият» состоится премьера «Shurale: новая фантазия»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 27.01.2021 0 1

29 и 30 января в   Татарском Государственном театре кукол «Экият» состоится премьера «Shurale: новая фантазия».

«Shurale: новая фантазия под музыку из балета» — совместный проект Татарского Государственного театра кукол «Экият» и камерного оркестра La Primavera.

Новое прочтение балета «Шурале» Фарида Яруллина представляет собой спектакль, в гармоничном синтезе которого переплетены балет и кукольное действо. Публика познакомится с совершенно новым прочтением одной из самых узнаваемых в Татарстане музыки посредством кукол.

Автором сценария и постановщиком нового спектакля стал художественный руководитель  Татарского Государственного театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев. Хореографию поставит Салима Аминова. Художник спектакля — Сергей Рябинин. Художник по свету – Ильшат Саяхов.

В спектакле задействованы артист театра  Г.Камала, народный артист РТ  Ильдус Габдрахманов, артисты  театра кукол «Экият» Лейсан Миннахметова, Айвар Гимаев, Эдгар Гайнуллин, Альбина Шагалиева, Лариса Пасынкова.

mincult.tatarstan.ru

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