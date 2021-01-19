В театре кукол «Экият» стартует II кукольная театральная лаборатория «Экият-LAB»

В Татарском Государственном театре кукол «Экият» 18 января начнет свою работу вторая кукольная театральная лаборатория «Экият-LAB», которая продлится по 22 января. Об этом сообщает пресс-служба театра.

За пять дней сотрудникам и актерам театра кукол «Экият» нужно будет сделать работу, которая в прежние времена не всегда выполнялась и за целый сезон. Зато театр решит сразу несколько поставленных задач: обновит репертуар, задействует большую часть труппы, побалует казанского зрителя разнообразными спектаклями на своих площадках и откроет новое направление – творческую лабораторию молодых режиссеров. Художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств РТ Ильгиз Зайниев отметил, что театральная лаборатория проводится уже второй год в целях творческой перезагрузки и тренинга труппы. Лаборатория является совместным творчеством, уникальным опытом для всех участников проекта. Для артистов это дополнительная возможность раскрыть творческий потенциал и отличный стимул для самосовершенствования. Для художников театрально-производственной мастерской есть шанс получить уникальные знания по работе с новыми технологиями и материалами для изготовления декораций и кукол.

Всего в рамках лаборатории планируется подготовить эскизы к трем спектаклям.

Отметим, что ровно год назад, в январе 2020-го, в «Экият» впервые провели Первую кукольную театральную лабораторию «Экият-LAB». В проекте участвовали шесть молодых режиссеров и художников: Марина Хомутова, Анна Евменова, Лидия Клирикова, Наталия Сальманович, Jisoo Kim и Choi Junhyng. Все они являются студентами главного режиссера Большого театра кукол Санкт-Петербурга, факультета театра кукол РГИСИ Руслана Кудашова. Всего в лаборатории подготовили эскизы к трем спектаклям — двум русским и одному татарскому. Два эскиза — по стихотворению Владимира Маяковского «Эта книжечка моя про моря и про маяк» и по произведению Аркадия Гайдара «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове» — вошли в перспективный план театра по выпуску новых спектаклей в 2020—2021 годах. Премьеры итогов лаборатории состоятся в 19 февраля 2021 года.

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