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В Тетюшах провели день татарских народных подвижных игр

В Тетюшах провели день татарских народных подвижных игр

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 09.02.2021 0 8

В рамках реализации плана по Году родных языков и единства народов Татарстана в детском саду «Рябинушка» был проведен день татарских народных подвижных игр.

В учреждении большое внимание уделяется подвижным играм, ведь именно они способствуют физическому развитию детей, укрепляют их здоровье.

С помощью игр дошкольники научились согласовывать свои желания с другими, чувствовать ответственность перед товарищами. Совместная радость, коллективное соревнование развивают и совершенствуют детей как личность.

tetyushy.ru

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