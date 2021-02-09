В Тетюшах провели день татарских народных подвижных игр

В рамках реализации плана по Году родных языков и единства народов Татарстана в детском саду «Рябинушка» был проведен день татарских народных подвижных игр.

В учреждении большое внимание уделяется подвижным играм, ведь именно они способствуют физическому развитию детей, укрепляют их здоровье.

С помощью игр дошкольники научились согласовывать свои желания с другими, чувствовать ответственность перед товарищами. Совместная радость, коллективное соревнование развивают и совершенствуют детей как личность.

tetyushy.ru