В Троицке открылась выставка известного скульптора Назира Гайфуллина

С 25 го января в Троицком краеведческом музее начала свою работу персональная выставка члена Союза художников России Назира Гайфуллина (г. Магнитогорск). Сегодня торжественное открытие. Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев в ходе поездки в Челябинскую область также ознакомился с выставкой скульптора.

Председатель Национального Совета вручил скульптору Назиру Гайфуллину медаль Всемирного конгресса татар за большие заслуги перед татарским народом. Почитатели творчества Н. Гайфуллина знают автора как талантливого скульптора. В его арсенале такие материалы, как шамот, дерево, камень, гипс. Однако с тем же успехом Назир Сайфуллинович работает в графике и живописи. Художник выработал неповторимый творческий почерк, который привносит в его произведения декоративность и самобытность. Сочный, теплый колорит картин в сочетании с некоторым искажением формы создает неповторимую атмосферу светлой грусти, завершения праздника.

Многие работы художника посвящены истории, литературе и фольклору татарского народа. Чаще всего герои работ проживают интересные моменты, выхваченные из обыденной жизни. На выставке представлено 16 скульптур и более 30 графических и живописных работ, выполненных в жанрах портрета, натюрморта, пейзажа.

После открытия выставки заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев также ознакомился с другими экспозициями Краеведческого музея. Большое место в нем отведено и истории татар.