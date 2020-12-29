В ТЦ KazanMall организовали экспозицию декабрьских обложек журналов прошлого века

На выставке представлены 20 обложек журналов как на русском, так и на татарском языке, выпущенных в период от 40-х до 90-х годов XX века.

«В год столетия ТАССР мы решили обратиться к журналам, посмотреть как они оформляли свою первую полосу в декабрьских номерах. Мы решили, что будет интересно перед Новым годом показать, с каким настроением выходили журналы в свое время», — отметила медиадиректор АО «Татмедиа» Альфия Адиятова.

Также она подчеркнула, что все журналы, представленные на выставке, до сих пор издаются, но некоторые из них были переименованы.

У некоторых посетителей экспозиция вызовет чувство ностальгии по прошедшим годам,а молодому поколению будет также интересно посмотреть на своего рода исторические артефакты, которые можно найти только в определенных библиотеках, добавила спикер.

«Большинство представленных обложек относятся ко времени, когда был пик интереса к журналам: 60-е, 80-е, 90-е годы, когда все наши издания выходили огромными тиражами и вызывали огромный интерес у аудитории», — сообщила журналу «Магариф» Альфия Адиятова.

По ее словам, выставка поможет посетителям окунуться в атмосферу второй половины XX века и в очередной раз испытать эмоции, связанные с этим периодом.

«Эта выставка была на первом этаже здания «Татмедиа». Она вызвала большой интерес, потому что всегда интересно посмотреть на то, что происходило много лет назад. Поэтому мы решили привезти ее в новый торговый центр, чтобы на нее могло посмотреть много людей», — заявила журналу «Магариф» Адиятова.

В экспозиции представлены обложки таких журналов, как «Азат Хатын» (ныне журнал «Сююмбике»), «Коммунист Татарии» (Ныне журнал «Татарстан»), «Чаян» и многие другие.

По словам главного редактора журнала «Чаян» Рафаэля Халиуллова, самое интересное в обложках изданий — наблюдать, как со временем менялись графическая мода и стилистика. И на этой выставке можно проследить эту динамику.

Экспозицию новогодних обложек журналов прошлого века можно посетить на третьем этаже торгового центра до 10 января включительно.

Лейсан Назипова