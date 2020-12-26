В Тюменской области завершился цикл онлайн-лекций по исламу

21 декабря 2020 года состоялось финальное занятие онлайн-лектория, который организовал Исламский просветительский центр Духовного управления мусульман Тюменской области. Лекции прослушали около 40 человек.

Всего проведено 11 онлайн-лекции. На занятиях рассматривались различные вопросы мусульманской богослужебной практики, которые раскрыли для слушателей преподаватели Российского исламского университета Казани, а также сотрудники Духовного управления мусульман Тюменской области.

В планах Духовного управления — продолжить начинание, посвятив будущие занятия вопросам коранистики, хадисоведения и истории ислама.

Просмотреть все лекции можно по ссылке.

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