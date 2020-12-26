В Тюменской области завершился цикл онлайн-лекций по исламу

21 декабря 2020 года состоялось финальное занятие онлайн-лектория, который организовал Исламский просветительский центр Духовного управления мусульман Тюменской области. Лекции прослушали около 40 человек.
Всего проведено 11 онлайн-лекции. На занятиях рассматривались различные вопросы мусульманской богослужебной практики, которые раскрыли для слушателей преподаватели Российского исламского университета Казани, а также сотрудники Духовного управления мусульман Тюменской области.
В планах Духовного управления — продолжить начинание, посвятив будущие занятия вопросам коранистики, хадисоведения и истории ислама.
Просмотреть все лекции можно по ссылке.