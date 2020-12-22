В Уфе наградили деятелей культуры за поддержку 100-летнего юбилея Мустая Карима

В Национальном молодежном театре имени Мустая Карима вручили Благодарственные письма тем, кто поддержал проведение 100-летнего юбилея классика советской, российской и башкирской литературы Мустая Карима.

Юбилейный год, которому был дан старт в 2019 году, был очень насыщенным. Прошли литературно-музыкальные вечера, концерты по всей стране, научно-практические конференции. Большие торжества проходили в Уфе и родном селе Мустая Карима Кляшево Чишминского района. Состоялось издание новых книг, прошли выставки, творческие встречи, премьеры постановок спектаклей по произведениям Мустая Карима, телепередачи и фильмы.

Главным событием в рамках юбилея Мустафы Сафича для всей страны стала военная драма «Сестрёнка», собравшего миллионы зрителей в кинотеатрах и телезрителей во время показа по российским телеканалам. Картина продолжает собирать награды на международных фестивалях.

Благодарственные письма Главы Республики Башкортостан вручил руководитель администрации главы Александр Сидякин. За активное участие в организации и проведении международных, всероссийских и республиканских мероприятий по празднованию 100-летия Народного поэта Башкортостана Мустая Карима, а также за их многолетнюю добросовестную работу и значительный вклад в культуру и искусство поощрены юные исполнители ролей в фильме «Сестрёнка»:

— Юсуф Рахметов – ученик 4 класса средней школы № 2 с. Акъяр Хайбуллинского района в роли Марата,

— Айгиз Азаматов – ученик 4 класса Башкирского лицея имени Рамазана Уметбаева г. Сибая,

— Ильназар Ахметьянов – ученик 7 класса средней школы № 45 г. Уфы,

— Гарейхан Хабибуллин – ученик 4 класса Башкирской гимназии № 158 имени Мустая Карима г. Уфы,

а также деятели культуры:

— Айсылу Байгускарова — специалист Республиканской дирекции концертных программ,

— Гузель Байгужина – научный редактор государственного автономного учреждения науки Республики Башкортостан «Башкирская энциклопедия» – руководителя творческого коллектива энциклопедии «Мустай Карим»,

— Сагидулла Байзигитов – заслуженный артист Республики Башкортостан, актер Башкирского государственного академического театра драмы имени М. Гафури, исполнитель роли Председателя в фильме «Сестренка».

— Рустем Габбасов — продюсер, ведущий ГТРК Россия-Башкортостан,

— Тимур Гарипов – народный артист Республики Башкортостан, актер Государственного академического русского драматического театра Республики Башкортостан, исполнитель роли Немца в фильме «Сестренка»,

— Рауис Загитов – народный артист Республики Башкортостан, заслуженный артист Российский Федерации, актер Башкирского государственного академического театра драмы имени М. Гафури, исполнитель роли Мансур-бабая в фильме «Сестренка»,

— Нажиба Искандарова – заслуженная артистка Республики Башкортостан, артистка Уфимского государственного татарского театра «Нур», исполнительница роли Фахурнисы в фильме «Сестренка»,

— Александр Лынник – заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, автор-исполнитель, летчик-инструктор – преподаватель Уфимского учебно-методического центра малой авиации,

— Альбина Кагарманова – директор общеобразовательной средней школы имени Мустая Карима с. Кляшево Чишминского района,

— Ирада Кадырова – актриса Башкирского государственного академического театра драмы имени М. Гафури, исполнительница роли Почтальонки в фильме «Сестренка»,

— Зульфия Карабаева — главный редактор издательства «Китап» имени Зайнаб Биишевой,

— Дмитрий Каретко — диктор Башкирского спутникового телевидения,

— Владимир Кузин — актер Государственного академического русского драматического театра Республики Башкортостан, исполнитель роли Милиционера в фильме «Сестренка»,

— Рафис Мухамедьянов – заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, директор Национального молодежного театра имени Мустая Карима,

— Эльвира Нигматуллина — редактор издательства «Китап» имени Зайнаб Биишевой,

— Азамат Салихов – кавалер ордена Салавата Юлаева, директор ГТРК «Башкортостан»,

— Хасан Татриев – генеральный директор публичного акционерного общества АНК «Башнефть»,

— Флорида Фазылова – старший научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра Российской академии наук,

— Зубаир Хадиятов — депутат сельского поселения Инзер Белорецкого района Республика Башкортостан, дежурный Эксплуатационно-локомотивного депо Российской железной дороги за вклад в создание фильма «Сестренка»,

— Руслан Хайсаров – заслуженный артист Республики Башкортостан, актер Башкирского государственного академического театра драмы имени М. Гафури, исполнитель роли Папы Ямиля в фильме «Сестренка»,

— Гульназ Хайсарова – актриса Башкирского государственного академического театра драмы имени М. Гафури, исполнительница роли Мамы Марата в фильме «Сестренка»,

— Рустем Хакимов — заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, лауреат Государственной республиканской молодёжной премии им. Ш.Бабича, главный режиссер Национальный молодежный театр имени Мустая Карима,

— Айдар Хусаинов – поэт, прозаик, драматург, главный редактор еженедельника «Истоки».

Лейла Аралбаева

bashinform.ru