В Уфе наградили деятелей культуры за поддержку 100-летнего юбилея Мустая Карима

В Национальном молодежном театре имени Мустая Карима вручили Благодарственные письма тем, кто поддержал проведение 100-летнего юбилея классика советской, российской и башкирской литературы Мустая Карима.
Юбилейный год, которому был дан старт в 2019 году, был очень насыщенным. Прошли литературно-музыкальные вечера, концерты по всей стране, научно-практические конференции. Большие торжества проходили в Уфе и родном селе Мустая Карима Кляшево Чишминского района. Состоялось издание новых книг, прошли выставки, творческие встречи, премьеры постановок спектаклей по произведениям Мустая Карима, телепередачи и фильмы.
Главным событием в рамках юбилея Мустафы Сафича для всей страны стала военная драма «Сестрёнка», собравшего миллионы зрителей в кинотеатрах и телезрителей во время показа по российским телеканалам. Картина продолжает собирать награды на международных фестивалях.
Благодарственные письма Главы Республики Башкортостан вручил руководитель администрации главы Александр Сидякин. За активное участие в организации и проведении международных, всероссийских и республиканских мероприятий по празднованию 100-летия Народного поэта Башкортостана Мустая Карима, а также за их многолетнюю добросовестную работу и значительный вклад в культуру и искусство поощрены юные исполнители ролей в фильме «Сестрёнка»:
- — Юсуф Рахметов – ученик 4 класса средней школы № 2 с. Акъяр Хайбуллинского района в роли Марата,
- — Айгиз Азаматов – ученик 4 класса Башкирского лицея имени Рамазана Уметбаева г. Сибая,
- — Ильназар Ахметьянов – ученик 7 класса средней школы № 45 г. Уфы,
- — Гарейхан Хабибуллин – ученик 4 класса Башкирской гимназии № 158 имени Мустая Карима г. Уфы,
- а также деятели культуры:
- — Айсылу Байгускарова — специалист Республиканской дирекции концертных программ,
- — Гузель Байгужина – научный редактор государственного автономного учреждения науки Республики Башкортостан «Башкирская энциклопедия» – руководителя творческого коллектива энциклопедии «Мустай Карим»,
- — Сагидулла Байзигитов – заслуженный артист Республики Башкортостан, актер Башкирского государственного академического театра драмы имени М. Гафури, исполнитель роли Председателя в фильме «Сестренка».
- — Рустем Габбасов — продюсер, ведущий ГТРК Россия-Башкортостан,
- — Тимур Гарипов – народный артист Республики Башкортостан, актер Государственного академического русского драматического театра Республики Башкортостан, исполнитель роли Немца в фильме «Сестренка»,
- — Рауис Загитов – народный артист Республики Башкортостан, заслуженный артист Российский Федерации, актер Башкирского государственного академического театра драмы имени М. Гафури, исполнитель роли Мансур-бабая в фильме «Сестренка»,
- — Нажиба Искандарова – заслуженная артистка Республики Башкортостан, артистка Уфимского государственного татарского театра «Нур», исполнительница роли Фахурнисы в фильме «Сестренка»,
- — Александр Лынник – заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, автор-исполнитель, летчик-инструктор – преподаватель Уфимского учебно-методического центра малой авиации,
- — Альбина Кагарманова – директор общеобразовательной средней школы имени Мустая Карима с. Кляшево Чишминского района,
- — Ирада Кадырова – актриса Башкирского государственного академического театра драмы имени М. Гафури, исполнительница роли Почтальонки в фильме «Сестренка»,
- — Зульфия Карабаева — главный редактор издательства «Китап» имени Зайнаб Биишевой,
- — Дмитрий Каретко — диктор Башкирского спутникового телевидения,
- — Владимир Кузин — актер Государственного академического русского драматического театра Республики Башкортостан, исполнитель роли Милиционера в фильме «Сестренка»,
- — Рафис Мухамедьянов – заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, директор Национального молодежного театра имени Мустая Карима,
- — Эльвира Нигматуллина — редактор издательства «Китап» имени Зайнаб Биишевой,
- — Азамат Салихов – кавалер ордена Салавата Юлаева, директор ГТРК «Башкортостан»,
- — Хасан Татриев – генеральный директор публичного акционерного общества АНК «Башнефть»,
- — Флорида Фазылова – старший научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра Российской академии наук,
- — Зубаир Хадиятов — депутат сельского поселения Инзер Белорецкого района Республика Башкортостан, дежурный Эксплуатационно-локомотивного депо Российской железной дороги за вклад в создание фильма «Сестренка»,
- — Руслан Хайсаров – заслуженный артист Республики Башкортостан, актер Башкирского государственного академического театра драмы имени М. Гафури, исполнитель роли Папы Ямиля в фильме «Сестренка»,
- — Гульназ Хайсарова – актриса Башкирского государственного академического театра драмы имени М. Гафури, исполнительница роли Мамы Марата в фильме «Сестренка»,
- — Рустем Хакимов — заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, лауреат Государственной республиканской молодёжной премии им. Ш.Бабича, главный режиссер Национальный молодежный театр имени Мустая Карима,
- — Айдар Хусаинов – поэт, прозаик, драматург, главный редактор еженедельника «Истоки».
Лейла Аралбаева
bashinform.ru