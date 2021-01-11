В Ульяновске состоялась встреча с Русланом Курбановым

5 января в отеле Radisson г. Ульяновска прошло очень важное событие для мусульман города. Состоялась встреча с Русланом Курбановым — политологом, журналистом, востоковедом, общественным деятелем. Темой встречи стало «Формирование сознания современного мусульманина».

Руслан Курбанов много говорил о развитии современных мусульман, о выходе общины на качественно новый уровень, о роли женщин-мусульманок

В качестве экспертов выступили Рамиль хазрат Юнусов — первый имам мечети Кул Шариф, города Казань. Хазрат говорил о важности сохранения семейных ценностей, о важности и высоком статусе женщины-мусульманки.

В качестве почётного гостя был приглашен Муфтий ЦДУМ Ульяновской области Руслан Байбиков. Он также отметил актуальность поднятых на встрече тем.

Рафаэль Алиев — глава цахурской диаспоры, города Москвы, говорил о важности сохранения родного языка и культуры.

Магомедов Арбахан — профессор Московского лингвистического университета отметил, что мусульмане прошлого всегда были впереди научно-технического прогресса.

Также на мероприятии выступил Сергей Паховский- начальник управления по национальным и конфессиональным вопросам при правительстве Ульяновской области. Отметил важность межэтнических и межконфессиональных отношения в регионе. И высказался о готовности провести на данные темы подробное мероприятия в Ульяновске.

Темы семейных ценностей, межэтнических и межконфессиональных отношений, сектантского мышления и его пагубное влияние на сознание людей, роль СМИ и его влияние на общественное сознание — всё это было озвучено самыми известными лицами мусульманского мира нашей страны.

Темы, поднятые в данном мероприятии, оказались настолько актуальными, что к нему был проявлен высокий интерес активистами и первыми лицами других регионов. Мероприятие в Ульяновске посетили гости из Самарской, Пензенской, Астраханской областей, республики Татарстан, Мордовии.

«Я получил огромное наслаждение от выступлений как, организатор и модератор данной встречи. Руслан Курбанов и Рамиль хазрат Юнусова, они реально титаны гуру своего дела — высказал Хайруллов Жемель руководитель МАИБ

Организаторами мероприятия выступили Международная ассоциация исламского бизнеса (МАИБ), Бизнес-форум мусульман БФМ, благотворительный фонд «Садака».

Участники и спикеры данного мероприятия выразили огромную благодарность организаторам и желание видеть подобные мероприятия в г. Ульяновске чаще.