В Верхнем Услоне открылась выставка, посвященная актрисе Асие Хайруллиной

В Центральной районной библиотеке Верхнего Услона открылась выставка, посвященная вековому юбилею актрисы Асии Хайруллиной (1921–2004).

Асия Хасановна — уроженка Верхнеуслонского района, профессор, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. Сотрудники библиотеки оформили выставку под названием «Мастер сцены Асия Хайруллина. Девушка из Кзыл Байрака».

Гости экспозиции смогут ознакомиться с материалами о жизни и творчестве Асии Хасановны. Актриса обладала высоким мастерством и огромным профессиональным опытом. В ее исполнении сыграно множество разноплановых ролей, а за роль Рокыи в спектакле «Жилкенсезлэр» по пьесе Карима Тинчурина на сцене Татарского академического театра в 1958 году актриса удостоена Государственной премии ТАССР имени Тукая.

tatar-inform.ru