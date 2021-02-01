tatruen
Главная / Новости / В Верхнем Услоне открылась выставка, посвященная актрисе Асие Хайруллиной
В Верхнем Услоне открылась выставка, посвященная актрисе Асие Хайруллиной

В Верхнем Услоне открылась выставка, посвященная актрисе Асие Хайруллиной

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Главные новости, 01.02.2021 0 2

В Центральной районной библиотеке Верхнего Услона открылась выставка, посвященная вековому юбилею актрисы Асии Хайруллиной (1921–2004).

Асия Хасановна — уроженка Верхнеуслонского района, профессор, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. Сотрудники библиотеки оформили выставку под названием «Мастер сцены Асия Хайруллина. Девушка из Кзыл Байрака».

Гости экспозиции смогут ознакомиться с материалами о жизни и творчестве Асии Хасановны. Актриса обладала высоким мастерством и огромным профессиональным опытом. В ее исполнении сыграно множество разноплановых ролей, а за роль Рокыи в спектакле «Жилкенсезлэр» по пьесе Карима Тинчурина на сцене Татарского академического театра в 1958 году актриса удостоена Государственной премии ТАССР имени Тукая.

tatar-inform.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.