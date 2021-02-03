В Верхнеуслонском мухтасибате провели вечер проповеди

Вчера, в 20-ый день месяца джумада аль-ахир (2 февраля), в Верхнеуслонском мухтасибате в мечети села Верхний Услон провели вечер проповеди, посвященный намазу, а также рассмотрели проект Духовного управления мусульман «Однодневное обучение намазу».

Было принято решение проводить данное мероприятие в каждую субботу последней недели месяца. В связи объявлением в Республике Татарстан Года родного языка и народного единства рассмотрели проведение разных религиозных мероприятий совместно отделом образования Верхнеуслонского района. Всем присутствующим в подарок вручили книгу Нурислама хазрата Валиуллина «Намаз уку тәртибе», изданной ИД «Хузур».

dumrt.ru