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В Верхнеуслонском мухтасибате провели вечер проповеди

В Верхнеуслонском мухтасибате провели вечер проповеди

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, 03.02.2021 0 2

Вчера, в 20-ый день месяца джумада аль-ахир (2 февраля), в Верхнеуслонском мухтасибате в мечети села Верхний Услон провели вечер проповеди, посвященный намазу, а также рассмотрели проект Духовного управления мусульман «Однодневное обучение намазу».

Было принято решение проводить данное мероприятие в каждую субботу  последней недели месяца. В связи объявлением в Республике Татарстан Года родного языка и народного единства рассмотрели проведение разных религиозных мероприятий совместно отделом образования Верхнеуслонского  района. Всем присутствующим в подарок вручили книгу Нурислама хазрата Валиуллина «Намаз уку тәртибе», изданной ИД «Хузур».

dumrt.ru

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