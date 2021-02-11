В Ютазинском районе прошло мероприятие в рамках открытия Года родных языков и народного единства

В мероприятии, организованном работниками отдела культуры, приняли участие представители руководства района, общественные организации, воспитанники образовательных учреждений. Со сцены звучали песни и стихи, посвященные родному языку, многообразию взаимоотношений между представителями других национальностей и вероисповеданий республики и нашего края. Ведущие обратили внимание на важность знания родного языка, открывающего двери в большой мир. В родном языке – вековой опыт наших предков и каждое слово в нем – словно крупица чистого золота. Эти слова звучали со сцены.

— Языки расширяют границы и мировоззрение человека, а знание прошлого своего народа делает нас сильнее, терпимее к любым посягательствам из вне на наше сознание на религиозной или национальной почве. С языком наших отцов и дедов мы обретаем тот стальной стержень, те «доспехи», которые защищают нас от невежественности. Данное мероприятие – начало той большой работы, которая планируется в районе в рамках объявленного в Татарстане Года родных языков и народного единства, – отметила в своем выступлении руководитель исполкома района Светлана Самонина.

Ну а прекрасные концертные номера, подготовленные силами творческих коллективов района, придали мероприятию особой колорит и смысл. Гордость района – народный ансамбль танца «Ютазы йолдызлары», хор ветеранов «Истоки», вокальные ансамбли «Ивушки» и «Мизгел» и многие-многие другие… Артисты районного Дома культуры сорвали заслуженные овации.

В прошлом народа, к которому мы принадлежим, кроется тот генетический код, который движет нами, не позволяя свысока смотреть на представителей других национальностей и вероисповеданий. Тот код, что сохраняет наш внутренний мир и мир в самом емком понимании этого слова. Именно данная мысль звучала лейтмотивом мероприятия.

Роза Искандер

yutazy.ru