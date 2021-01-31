Василь Шайхразиев: «Бардымский округ во всех отношениях образцовый»

Программа рабочего визита заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиева в Пермский край включила в себя встречу с руководителями и активом татарских общественных организаций Бардымского муниципального округа.

Поприветствовав участников круглого стола, Вице-премьер РТ отметил, что «на этой земле всё пропитано татарским духом». В.Г. Шайхразиев выразил благодарность соотечественникам за сохранение традиций татарского народа, а в особенности татарского языка.

Затем председателем Нацсовета был дан краткий отчет о деятельности Всемирного конгресса татар за 2020 год и о намеченных планах на 2021-ый. Он подчеркнул, что вектор работы Конгресса татар направлен на реализацию принятой в 2020 году Стратегии действия татар.

«Бардымский округ во всех отношениях образцовый», — сказал Шайхразиев, напомнив о Всероссийском сельском Сабантуе, прошедшем в 2013 году в с.Барда. Тогда на Сабантуй съехались гости из более чем 30 регионов России.

В заключении встречи были вручены подарки соотечественникам, а именно: Бардымской гимназии им. Г.Тукая была подарена интерактивная доска, танцевальный ансамбль «Нурлы» Бардымского округа Пермской области получил сертификат на покупку национальных костюмов. Кроме того, Бардымскому детскому саду, двум школам и Елпачихинской средней школе было подарено порядка полутысячи книг на татарском языке.

Илюзя Абульханова