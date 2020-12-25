Василь Шайхразиев: «Эстафета флага 100-летия ТАССР – большая честь для нас»

В эти минуты в стенах Всемирного конгресса татар проходит пресс-конференция с участием заместителя Премьер-министра РТ, Председателя Национального совета ВКТ Василя Шайхразиева по итогам деятельности Всемирного конгресса татар за 2020 год.

Модератором пресс-конференции выступает начальник Управления информационной службы по связям и со СМИ Всемирного конгресса татар Гульназ Шайхиева.

В пресс-конференции принимают участие 13 журналистов Татарстана, которые ведут активное сотрудничество с Конгрессом татар, а также 28 редакторов татарских СМИ из регионов РФ и Зарубежья.

Поприветствовав журналистов, Василь Шайхразиев отметил, что на сегодняшний день журналисты выполняют одну из ключевых ролей во взаимодействии между татарами всего мира. Спикер напомнил о проделанной работе в праздновании таких дат, как 75-летие Победы в ВОВ, а также 100-летие образования Татарской АССР.

«Этот год ознаменован очень важной для всего татарского мира датой — 100-летием ТАССР. В виду этого Конгрессом была проведена большая работа, в частности, в ходе ежегодных окружных заседаний в регионах РФ мы провели такую акцию, как эстафета флага 100-летия ТАССР. Для нас было большой честью привезти кусочек Татарстана для наших соотечественников», — сказал Председатель Нацсовета.

Илюзя Абульханова