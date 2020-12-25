Василь Шайхразиев: «Мы две республики, два народа, но мы два крыла одного орла»

На пресс-конференции, которая проходила в здании Всемирного конгресса татар, шеф-редактор татарской редакции ИА «Татар-информ» Алсу Исмагилова задала вопрос заместителю Премьер-министра Республики Татарстан, председателю Национального Совета Всемирного конгресса татар Василю Шайхразиеву о планах работы конгресса по переписи населения в 2021 году. В частности, журналисты поинтересовались, как будет организована эта деятельность в Республике Башкортостан.

«Мы две республики, два народа, но мы два крыла одного орла. Делить нам нечего. Мы всегда умеем дружно жить и работать», — подчеркнул Василь Шайхразиев.

«Наши руководители Рустам Нургалиевич и Радий Фаритович — друзья. Деятельность, осуществляемая двумя республиками, должна быть нацелена на повышение статуса и на республиканском, и на федеральном уровне,» — отметил председатель Национального Совета.