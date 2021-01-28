Василь Шайхразиев: «Мы поставили перед собой задачу достучаться до каждого татарина»

Сегодня, 28 января 2021 года, состоялась Ежегодная плановая встреча заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г.Шайхразиева с руководителями татарских общественных организаций УрФО.

Модератором встречи выступила председатель Конгресса татар Челябинской области Л.Р.Колесникова.

Поприветствовав присутствующих, Л.Р. Колесникова отметила, что Конгресс татар Челябинской области на протяжении многих лет работает в тесном контакте с Республикой Татарстан: «На челябинской земле зародился самый известный, получивший международный статус конкурс «Татар кызы». Он объединил не только несколько тысяч лучших татарских девушек всего мира, он объединил семьи, объединил поколения. И теперь, вокруг нашего конкурса «Татар кызы» живут и развиваются такие проекты для детей как «Нэни энжелэр», «Нэни батырлар», «Нэни тамчелар», а с этого года стартовали еще два проекта: «Супер Аби» и «Татар гаилэсе». Особое чувство гордости – это наш народный театр, который стал победителем Всероссийского фестиваля-конкурса театральных коллективов «Идел йорт». Ведущие артисты этого театра – бывшие участники конкурсов «Татар кызы» и «Татар егете» разных лет. Сегодня в их исполнении вы увидите татарский классический спектакль «Башмагым».

Она также напомнила о предстоящей Всероссийской переписи населения, подчеркнув, что «татары не должны стать просто статистической единицей в графе «национальность», численность которой будет с каждым годом сокращаться».

«Мы едины в своем желании сохранить себя как народ. Татары – неотъемлемая часть многонациональной России и многонационального мира. Будущее татарского народа зависит от каждого из нас», — сказала Л.Р. Колесникова.

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г.Шайхразиев, в свою очередь, рассказал участникам встречи об особенностях этнокультурной деятельности Конгресса.

Он упомянул о принятой в ходе Национального собрания Стратегии действия татар, разработанной по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова. «Мы поставили перед собой задачу достучаться до каждого татарина», — заявил Шайхразиев.

Вице-премьер РТ напомнил собравшимся о Федеральном Сабантуе, который должен был состояться в Москве, однако в виду пандемии пришлось отказаться от проведения мероприятия.

«В нынешнем году Федеральный Сабантуй будет проведен 19 июня в Нижневартовске. Всероссийский сельский Сабантуй запланирован на 3 июля в Мюслюмово», — добавил он.

Председатель Национального совета также призвал соотечественников к участию в конкурсе на получение грантов.

В заключении выступления В.Г.Шайхразиев сообщил о предстоящем 30-летии Всемирного конгресса татар, где, по словам спикера, будут подведены итоги деятельности Конгресса за эти годы.

С отчетом о проделанной работе и планами на 2021 год выступил представитель Всемирного конгресса татар в Тюменской области Р.Х.Насыров.

В октябре прошлого года в Курганской области открылся Татарский культурный центр. Об этом поведал председатель Курганской региональной общественной организации «Татары Зауралья» М.Р.Юнусов.

Председатель Региональной национально-культурной автономии татар ХМАО-Югры Т.Г.Саматов выступил с докладом: «Общественные организации ХМАО-Югры как единое целое».

Как было сказано, проведение ХХ Федерального Сабантуя запланировано в г.Нижневартовске. С ходом подготовки к мероприятию ознакомил председатель общественной организации «Татарская национально-культурная автономия г. Нижневартовска «Мирас» Р.Р. Мухаметзянов.

О деятельности общественных организациях Свердловской области рассказал председатель Национально-культурной автономии татар Свердловской области А.Р.Мухутдинов.

В заключении мероприятия были вручены Благодарственные письма и медали Всемирного конгресса татар.

Илюзя Абульханова