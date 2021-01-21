Василь Шайхразиев отдал дань памяти Даяну Мурзину в Башкортостане

Сегодня заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочей поездкой в Республике Башкортостан, где состоится ряд встреч с представителями татарской общественности.

В первую половину дня Вице-премьер РТ посетил территорию Южного кладбища. Здесь расположена могила легендарной личности, покрывшей себя бессмертной славой в годы Великой Отечественной войны Даяна Мурзина.

Даян Мурзин родился 20 января 1921 года в деревне Старые Балыклы Белебеевского уезда Уфимской губернии, ныне одноименное село Бакалинского района Республики Башкортостан. В годы войны отряд Даяна Мурзина захватил командующего танковой армией генерала Мюллера. Затем была проведена успешная операция по поимке генерала Власова. Партизаны Мурзина пустили под откос 40 вражеских эшелонов с военной техникой, взорвали 10 мостов, уничтожили более пяти тысяч гитлеровцев, захватили аэродром с 16 боевыми самолетами.

Даян Мурзин являлся национальным героем Чехословакии, почетным гражданином 15 городов Чехии и Словакии. Центральная площадь словацкого города Злин и одна из его улиц носят имя майора Мурзина.

В церемонии возложения цветов приняла участие и дочь Даяна Мурзина. В ходе беседы был поднят вопрос об увековечивании памяти героя.

Илюзя Абульханова