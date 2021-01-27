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Василь Шайхразиев отправился в Челябинск с рабочим визитом

Василь Шайхразиев отправился в Челябинск с рабочим визитом

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 27.01.2021 0 5

Сегодня, 27 января, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев отправился в Челябинск с рабочим визитом.

С 27 по 29 января запланированы официальные встречи с руководителями татарских общественных организаций Уральского федерального округа. Василь Шайхразиев обсудит с  соотечественниками  пути реализации документа «Татары: стратегия действия» и предстоящую Всероссийскую перепись населения, которая пройдет в апреле 2021 года. Кроме того, в программе рабочей поездки запланировано посещение памятников и культурных учреждений Челябинска, а также культурно-исторических объектов города Троицка.

 

 

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