Сегодня, 27 января, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев отправился в Челябинск с рабочим визитом.

С 27 по 29 января запланированы официальные встречи с руководителями татарских общественных организаций Уральского федерального округа. Василь Шайхразиев обсудит с соотечественниками пути реализации документа «Татары: стратегия действия» и предстоящую Всероссийскую перепись населения, которая пройдет в апреле 2021 года. Кроме того, в программе рабочей поездки запланировано посещение памятников и культурных учреждений Челябинска, а также культурно-исторических объектов города Троицка.