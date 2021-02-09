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Василь Шайхразиев ознакомился с офисом татарской национально-культурной автономии Омской области

Василь Шайхразиев ознакомился с офисом татарской национально-культурной автономии Омской области

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 09.02.2021 0 3

Сегодня, в рамках рабочего визита в Омскую область, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев посетил офис  «Региональной татарской национально-культурной автономии Омской области «Маданият» и ознакомился с деятельностью общественной организации.

Общественная организация «Региональная татарская национально-культурная автономия Омской области «Маданият» была создана в марте 1998 года. Первым руководителем автономии был Садыков Хаким Кадымович. С 2017 года автономию возглавил Миниханов Радик Минигалиевич. В состав организации входят: народная студия татарского творчества «Алмаз», центр образовательной деятельности «Магариф», Татарский молодежный центр, Детская студия татарского искусства, районные центры татарской культуры Большереченского, Колосовского, Знаменского, Муромцевского, Тарского, Тевризского, Усть-Ишимского районов Омской области.

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