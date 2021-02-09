Василь Шайхразиев ознакомился с офисом татарской национально-культурной автономии Омской области

Сегодня, в рамках рабочего визита в Омскую область, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев посетил офис «Региональной татарской национально-культурной автономии Омской области «Маданият» и ознакомился с деятельностью общественной организации.
Общественная организация «Региональная татарская национально-культурная автономия Омской области «Маданият» была создана в марте 1998 года. Первым руководителем автономии был Садыков Хаким Кадымович. С 2017 года автономию возглавил Миниханов Радик Минигалиевич. В состав организации входят: народная студия татарского творчества «Алмаз», центр образовательной деятельности «Магариф», Татарский молодежный центр, Детская студия татарского искусства, районные центры татарской культуры Большереченского, Колосовского, Знаменского, Муромцевского, Тарского, Тевризского, Усть-Ишимского районов Омской области.