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Председатель Национального Совета ВКТ ознакомился со спорткомплексом «Батыр» в селе Барда

Председатель Национального Совета ВКТ ознакомился со спорткомплексом «Батыр» в селе Барда

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 31.01.2021 0 2

В рамках рабочей поездки в Пермский край заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В. Г. Шайхразиев  ознакомился с физкультурно-оздоровительным комплексом «Батыр».

Спорткомплекс был открыт в 2017 году. Это – единственный комплекс с бассейном в сельской местности в Прикамье. Физкультурно-оздоровительный комплекс имеет три этажа и два бассейна. Также здесь имеется универсальный игровой зал, предусмотрены раздевалки с душевыми, зал подготовительных занятий, кабинет врача и др. Спорткомлекс «Батыр» дает возможность с интересом и пользой проводить досуг, укреплять здоровье, активно заниматься спортом.

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