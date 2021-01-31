Председатель Национального Совета ВКТ ознакомился со спорткомплексом «Батыр» в селе Барда

В рамках рабочей поездки в Пермский край заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В. Г. Шайхразиев ознакомился с физкультурно-оздоровительным комплексом «Батыр».

Спорткомплекс был открыт в 2017 году. Это – единственный комплекс с бассейном в сельской местности в Прикамье. Физкультурно-оздоровительный комплекс имеет три этажа и два бассейна. Также здесь имеется универсальный игровой зал, предусмотрены раздевалки с душевыми, зал подготовительных занятий, кабинет врача и др. Спорткомлекс «Батыр» дает возможность с интересом и пользой проводить досуг, укреплять здоровье, активно заниматься спортом.