Василь Шайхразиев посетил Елпачихинскую школу Бардымского района

Сегодня в рамках программы рабочего визита в Пермский край заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев посетил Елпачихинскую среднюю общеобразовательную школу Бардымского района.

Здесь состоялось Торжественное открытие газовой котельной, которая была реализована при поддержке Правительства Республики Татарстан. Позже председатель Нацсовета осмотрел школу и музей, организованный в стенах учебного заведения.

Для справки:

«Елпачихинская СОШ» как средняя открыта в 1956 году и имеет богатые традиции обучения детей как на татарском, так и на русском языках. В 2012 году к школе был присоединен Елпачихинский детский сад. В настоящее время в школе обучаются 205 учащихся и посещают детский сад 114 детей. Из них 98% являются татарами и башкирами.

Имеется школьный этнографический музей «Татарская изба», в которой помещены экспонаты домашнего обихода.

Стержнем изучения татарской культуры остается изучение татарского языка через его историю, связь с литературой и культурой. Татарский язык преподавался в школе с момента открытия школы. Дети свободно общаются и на русском, и на родном татарском языках. Татарский язык и татарская литература в школе изучается в 1-9 классах по одному – три часа в неделю как самостоятельные предметы. Изучение языка в школе организовано на добровольной основе, по желанию родителей. В настоящее время все обучающиеся (100%) обучаются татарскому языку.