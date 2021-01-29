Василь Шайхразиев посетил культурно-исторические объекты Троицка и осмотрел будущее место установки бюста Г. Тукая

Сегодня в рамках рабочей поездки в Челябинскую область заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев посетил культурно-исторические объекты г. Троицк.

Троицк является одним из старейших городов Южного Урала. В городе насчитывается 948 исторически ценных объектов. В их числе – Торговые ряды, являющиеся символом и непосредственным местом проведения знаменитых на всю Россию ярмарок, также особое место в истории города занимают строения, связанные с купеческой династией Яушевых.

Для справки:

Купеческая династия Яушевых, основанная Гайсой Яушевым, осела в Троицке в первой половине XIX века. Фирма Яушевых занималась торговлей между Россией и Средней Азией, владела мыловаренным и кожевенным заводами, хлопковыми и чайными плантациями, паровыми мельницами и золотыми приисками. Помимо пассажа в Троицке Яушевы владели пассажами в Челябинске, Кустанае, Ташкенте и магазинами в ряде других городов.

Председателю Нацсовета показали такие памятники архитектуры как Торговые ряды, Дом Яушевых, Торговый пассаж братьев Яушевых, первую татарскую публичную библиотеку (организована благотворительным мусульманским обществом «Жамгияте хайрия» в 1889 году), попечителем которого был купец А. Ш. Яушев. На сегодняшний день Троицкая библиотека татарской и башкирской литературы носит имя великого татарского поэта Г. Тукая.

Также Василь Шайхразиев осмотрел будущее место установки бюста Г. Тукая. Надо отметить, что великий татарский поэт приезжал в Троицк в 1912 году, лечился и останавливался в доме купцов Яушевых.

Позже председатель Нацсовета возложил цветы к мемориальной доске советского разведчика Исхака Ахмерова. Напомним, что легендарный разведчик Исхак Ахмеров родился, жил и встретил революцию именно в Троицке. Он был резидентом советской внешней разведки на территории США с 1942 по 1945 годы.