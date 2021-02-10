Василь Шайхразиев посетил мечеть «Ихлас» в селе Уленкуль

Сегодня, в рамках поездки в Большереченский район Омской области, заместитель Премьер-Министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В. Г. Шайхразиев ознакомился с деятельностью мечети «Ихлас» Уленкульского сельского поселения.

Мечеть села Уленкуль имеет статус Местной исламской религиозной организации села Уленкуль Большереченского района Омской области «Ихлас-Искренность». Мечеть была закрыта в годы Советской власти. Однако полумесяц, снятый с минарета, был сохранен жителем села Уленкуль и в 2005 году, при реставрации мечети, установлен обратно.