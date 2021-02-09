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Василь Шайхразиев посетил офис ТНКА г.Омска, а также областной татарский национально-культурный центр «Иртыш»

Василь Шайхразиев посетил офис ТНКА г.Омска, а также областной татарский национально-культурный центр «Иртыш»

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 09.02.2021 0 8

Сегодня, 9 февраля, в рамках реализации Стратегии действия татар заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев находится в г. Омск, где состоится встреча с активом татарских общественных организаций Сибирского федерального округа, осмотр Уленкульской СОШ им.Героя Советского Союза М.Джалиля, торжественное открытие этнокомплекса «Усадьба сибирского татарина». Кроме того, запланирован целый ряд деловых встреч.

В эти минуты Вице-премьер РТ посетил офис общественных организаций «Татарская национально-культурная автономия «Ибирь» (Сибирь) и «Областной татарский национально-культурный центр «Иртыш».

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