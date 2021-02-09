Василь Шайхразиев посетил офис ТНКА г.Омска, а также областной татарский национально-культурный центр «Иртыш»

Сегодня, 9 февраля, в рамках реализации Стратегии действия татар заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев находится в г. Омск, где состоится встреча с активом татарских общественных организаций Сибирского федерального округа, осмотр Уленкульской СОШ им.Героя Советского Союза М.Джалиля, торжественное открытие этнокомплекса «Усадьба сибирского татарина». Кроме того, запланирован целый ряд деловых встреч.

В эти минуты Вице-премьер РТ посетил офис общественных организаций «Татарская национально-культурная автономия «Ибирь» (Сибирь) и «Областной татарский национально-культурный центр «Иртыш».