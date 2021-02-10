Василь Шайхразиев посетил Омский музей-заповедник «Старина Сибирская»

Сегодня в рамках рабочего визита в Омскую область заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев посетил Омский государственный историко-культурный музей-заповедник «Старина Сибирская»

Данный музей находится в поселке Большеречье, что в 200 км. от областного центра г. Омска. Музей под открытым небом привлекает посетителей возможностью непосредственного знакомства с историей и культурой, архитектурой, промыслами, археологией и природой Омской земли. Музей был создан в 2014 году.

В состав музея-заповедника входят: Большереченский краеведческий музей, Картинная галерея, Архитектурно-этнографический комплекс «Старина Сибирская» и Археологический и природный парк «Батаково».