tatruen
Главная / Новости / Делегация Татарстана ознакомилась с деятельностью Соборной мечети села Барда
Делегация Татарстана ознакомилась с деятельностью Соборной мечети села Барда

Делегация Татарстана ознакомилась с деятельностью Соборной мечети села Барда

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 31.01.2021 0 5

Сегодня заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В. Г. Шайхразиев в рамках рабочей поездки в Пермский край посетил Соборную мечеть села Барда и ознакомился с ее деятельностью.

Открытие Соборной мечети, ставшей вторым по значимости и масштабу культовым мусульманским зданием Пермского края, состоялось в 2010 году. Бардымская мечеть, построенная на Чугунной горе, призвана стать духовным центром мусульман района. В мечети совершают пятничный намаз, по выходным и воскресным дням работает школа по изучению основ ислама, арабского языка. При мечети проводятся районные конкурсы чтецов Корана, работает библиотека. К настоящему времени – Бардымская Соборная мечеть – самая большая сельская мечеть Прикамья.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.