Делегация Татарстана ознакомилась с деятельностью Соборной мечети села Барда

Сегодня заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В. Г. Шайхразиев в рамках рабочей поездки в Пермский край посетил Соборную мечеть села Барда и ознакомился с ее деятельностью.

Открытие Соборной мечети, ставшей вторым по значимости и масштабу культовым мусульманским зданием Пермского края, состоялось в 2010 году. Бардымская мечеть, построенная на Чугунной горе, призвана стать духовным центром мусульман района. В мечети совершают пятничный намаз, по выходным и воскресным дням работает школа по изучению основ ислама, арабского языка. При мечети проводятся районные конкурсы чтецов Корана, работает библиотека. К настоящему времени – Бардымская Соборная мечеть – самая большая сельская мечеть Прикамья.