Василь Шайхразиев поздравил губернатора Новосибирской области с юбилеем

Губернатору Новосибирской области

А.А. Травникову

Уважаемый Андрей Александрович!

От имени Национального совета Всемирного конгресса татар и от себя лично сердечно поздравляю Вас с юбилеем — 50-летием.

За годы плодотворной работы на посту губернатора Новосибирской области Вы добились больших успехов и снискали уважение своих земляков. Ваша отзывчивость и трудолюбие, ответственность и профессионализм является примером для многих руководителей. Особо хочется отметить Ваш вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного согласия и единства, поблагодарить Вас и руководство Новосибирской области за внимание к вопросам сохранения татарского языка, традиций и культуры татар, проживающих в Новосибирской области. Отдельно хочется выразить признательность за образцовый XIX Федеральный Сабантуй, прошедший на Новосибирской земле, и за помещение, предоставленное Региональной национально-культурной автономии татар.

Уважаемый Андрей Александрович, желаю Вам здоровья, семейного благополучия, удачи во всех начинаниях. Пусть Ваш профессиональный и жизненный опыт поможет эффективно достигать поставленных задач!

С уважением,

Заместитель Премьер-министра

Республики Татарстан,

Председатель Национального Совета

Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев