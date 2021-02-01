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Василь Шайхразиев поздравил губернатора Новосибирской области с юбилеем

Василь Шайхразиев поздравил губернатора Новосибирской области с юбилеем

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 01.02.2021 0 2

Губернатору Новосибирской области
А.А. Травникову

Уважаемый Андрей Александрович!

От имени Национального совета Всемирного конгресса татар и от себя лично сердечно поздравляю Вас с юбилеем — 50-летием.
За годы плодотворной работы на посту губернатора Новосибирской области Вы добились больших успехов и снискали уважение своих земляков. Ваша отзывчивость и трудолюбие, ответственность и профессионализм является примером для многих руководителей. Особо хочется отметить Ваш вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного согласия и единства, поблагодарить Вас и руководство Новосибирской области за внимание к вопросам сохранения татарского языка, традиций и культуры татар, проживающих в Новосибирской области. Отдельно хочется выразить признательность за образцовый XIX Федеральный Сабантуй, прошедший на Новосибирской земле, и за помещение, предоставленное Региональной национально-культурной автономии татар.
Уважаемый Андрей Александрович, желаю Вам здоровья, семейного благополучия, удачи во всех начинаниях. Пусть Ваш профессиональный и жизненный опыт поможет эффективно достигать поставленных задач!

С уважением,

Заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан,
Председатель Национального Совета
Всемирного конгресса татар                                              В.Г. Шайхразиев

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