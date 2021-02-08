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Василь Шайхразиев прибыл с рабочим визитом в Омскую область

Василь Шайхразиев прибыл с рабочим визитом в Омскую область

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 08.02.2021 0 4

Заместителя Премьер-министра Татарстана, председателя Национального Совета Василя Шайхразиева в аэропорту Омска встретили  заместитель председателя Правительства Омской области, министр региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Михаил Михайлович Каракоз, председатель Областного Татарского национально-культурного центра «Иртыш», председатель Совета ОМОО «Татарская национально-культурная автономия «Ибирь» (Сибирь), Член Национального Совета Всемирного конгресса татар Тамир Алимбаевич Алимбаев,  председатель РНКАТ Омской области «Маданият»  Радик Миннегалиевич Миниханов.

9-10 февраля Василь Шайхразиев встретится с руководителями татарских организаций Сибирского федерального округа, где будут подведены итоги деятельности Всемирного конгресса татар за 2020 год и рассмотрен план работы на 2021 год.

10 февраля в селе Уленкуль Омской области состоится торжественное открытие этнокомплекса «Усадьба сибирского татарина». В мероприятии принимает участие председатель Национального Совета.

 

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